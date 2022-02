Caen. Lourde défaite du Caen Handball à Besançon (29-21)

Caen (Calvados) a raté le coche face à Besançon (Doubs) vendredi 3 mars 2017. Dans cette rencontre qui aurait dû permettre aux Calvadosiens de prendre 5 points d'avance sur leur adversaire du soir, ce sont les Doubistes qui l'ont largement emporté (29-21) et remontent à une longueur du CHB.

Dans ce match Caen n'a tout bonnement pas existé, après une entame de match assez fermée, les Vikings vont vite être menés de 4 points. (6-2 à 13:45) "On n'a pas mené une fois au score et on n'a pas non plus concrétisé nos occasions de revenir. Cette défaite est méritée car on a failli collectivement." déclare le n°9 caennais Maxime Langevin.

Six minutes de fragilité

Alors que Caen essaye de revenir, 3 joueurs vont être exclus 2 minutes tour à tour (Hamdi Mizouni suivi de Léo Renaud-David et Alexandre Aguilar), Besançon en profitera pour prendre un avantage certain et ne plus lâcher le score (13-10 à la mi-temps). En seconde période, les Bisontins creusent tranquillement l'écart pour s'imposer 29-21. "C'était un match important pour les deux équipes et ils l'ont mieux abordé que nous." conclut Langevin.

Pour la suite du championnat de Proligue, Caen recevra Billère samedi 11 mars.

