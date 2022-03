Votre pot de Nutella est fabriqué en Normandie

Nutella met donc en avant dans ce spot, sa composition (noisette, cacao, lait de Normandie et de Belgique, huile de palme, sucre, vanille...) et son usine de fabrication de Normandie à Villers-Escale, en Seine-Maritime, entre Rouen et Yvetot. L'usine existe depuis la fin des années 1950 et fabrique du Nutella depuis 1964.

Nutella revendique sa fabrication "Made In Normandie"

Cette usine compte 380 salariés et fabrique 800 000 pots de la célèbre pâte à tartiner soit 1/3 de la production mondiale, outre la France, elle alimente plusieurs pays comme la Belgique, l'Espagne, l'Angleterre...