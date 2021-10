Rouen : l'usine Ferrero de Villers-Ecalles dans une publicité sur le web

Dans ce film d'animation coloré et esthétiquement réussi, est résumée de manière simpliste la fabrication du Nutella, des matières premières à la sortie de l'usine, située à Villers-Ecalles, non loin de Barentin. "Ce film a pour objectif de mettre la lumière sur la provenance et la sélection de l'ensemble des ingrédients", explique Ferrero France, confrontée l'an passé à une polémique nationale sur l'huile de palme, utilisée dans la fabrication de sa pâte chocolatée.

Des voix s'étaient élevées pour dénoncer la responsabilité des producteurs d'huile de palme dans la déforestation en Indonésie et en Malaisie, mais aussi sur les effets négatifs supposés de cette huile sur l'organisme.

Dans la foulée, l'entreprise, dont le siège social est basé à Mont-Saint-Aignan, avait multiplié les campagnes de communication pour prouver sa bonne foi et son engagement pour une production "durable" de l'huile de palme. Un site internet (www.nutellaparlonsen.fr) avait même été créé pour l'occasion.

Cette fois-ci, Ferrero entend actionner le levier de la publicité virale sur le web, grâce à un petit film aux qualités esthétiques indéniables. Celui-ci a été conçu par l'agence de communication Providence.