Les meilleurs applications mobiles de ce mois d'octobre

Appels et SMS gratuits

Fraichement arrivée en France, l'application Line se présente comme un réseau social au sein duquel il est possible de communiquer gratuitement avec ses amis, qu'il s'agisse de leur téléphoner, de leur envoyer des SMS ou d’organiser une vidéoconférence. Elle se distingue aussi par l'envoi de "stickers" (gratuits ou payants) illustrant différentes humeurs. Line connait déjà un succès phénoménal en Chine et compte plus de 250 millions d'adeptes dans le monde.





Des transports à l'heure

Transit est une application indispensable pour qui ne souhaite plus perdre de temps dans les transports en commun, à Paris et dans une cinquantaine d'autres grandes villes. Grâce à la géolocalisation, elle est capable de trouver en quelques secondes les prochains passages des autobus, trains et métros aux alentours et peu planifier n'importe quel trajet en fonction de leur durée. L'ensemble des données est mise à jour automatiquement.





Des amis près de chez soi

L'application Circle se présente comme un réseau social local, permettant de découvrir ce qui se passe près de soi : météo, lieux, personnes, événements, etc. Il est possible de s'y connecter via ses comptes Facebook, Twitter et Google+ et de s'y créer un réseau de proximité, près de chez soi ou à l'occasion de voyages aux quatre coins du monde.





Radios du monde

La dernière mise à jour de TuneIn Radio permet de profiter gratuitement de l'écoute de quelque 70.000 stations radio en direct et de deux millions de podcasts, concerts ou émissions à travers le monde sur son smartphone ou sa tablette.





Bons plans à Paris

Le guide Time Out propose une application mobile pour découvrir Paris, réserver un restaurant ou encore consulter les bons plans de sorties sélectionnées par la rédaction au quotidien. Il en va de même pour d'autres grandes villes, comme Londres, New York, Los Angeles, Barcelone et Mexico.





Se laver les mains

Afin d'inciter les enfants de 2 à 6 ans à bien se laver les mains, la marque de produits d'hygiène Tork lance L'aventure du lavage des mains d'Ella, une application interactive destinée à enseigner les bons gestes de façon ludique, après le passage aux toilettes, avant les repas ou encore après avoir toussé ou éternué. Cette application a été lancée à l'occasion de la Journée mondiale du lavage des mains, le 15 octobre.





Un coach sportif virtuel

Runtastic Six Pack aide à parfaire sa condition physique et à se muscler, à travers plus de 50 exercices différents et des plans d'entraînements distillés par deux avatars, Angie et Daniel, présents pour guider, coacher et motiver les utilisateurs.





Locations de vacances

Sejourning est un service permettant de réserver un studio, un appartement ou une maison entre particuliers, pour de courts séjours ou les vacances dans plus de 200 villes en France. L'application permet également de louer son propre logement n'importe quand dans l'année.

App Store

Sauf indication contraire, toutes ces applications sont gratuites.