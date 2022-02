Saint-Lô, Nicolas Peyrac en dédicaces pour Et nous Voilà !

Le 14 octobre prochain Nicolas Peyrac sort un nouvel album "Et nous Voilà !"produit par le saint-lois Mathieu Johann après un an et demi de travail sur ce projet.

L'album est composé de 12 duos inédits avec Bénabar, Sofia Essaidi, Anaïs, François Morel, Sanseverino, Carmen Maria Véga, Emmanuel Moire, Mickey 3D, Julie Zenatti, Enzo Enzo, Serge Lama et Ycare.

A l'occasion du retour dans les bacs de Nicolas Peyrac, le magasin Planet R de Saint-Lô organise le vendredi 25 octobre dès 17h30 une séance de dédicaces avec Nicolas Peyrac.