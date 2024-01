Musique. Ariana Grande de retour avec un nouveau titre "Yes, and ?"

C'est un événement sur la planète musique. La chanteuse américaine Ariana Grande vient de publier une nouvelle musique. Intitulée Yes, and ?, la chanson est sortie ce vendredi 12 janvier 2024 sur toutes les plateformes. Un titre dansant largement inspiré d'un tube de Madonna : Vogue.

Ce nouveau single annonce l'arrivée d'un prochain album. Peu d'informations ont fuité pour le moment sur cet opus, mais des rumeurs laissent penser qu'il sortira courant mars et qu'il devrait s'appeler Eternal Sunshine.

Quant à la pochette de ce nouveau titre Yes, and ?, on y voit un portrait flou de la chanteuse. Une photo que l'on retrouve également sur son compte Instagram "Sweetener" (qui a été remis à zéro pour l'occasion).