Musique. Après 10 ans d'absence, The Fray est de retour !

Dans les années 2000, The Fray a connu un immense succès avec plusieurs tubes, dont How to save a life, qui a été repris dans de nombreuses séries, notamment Grey's Anatomy. Aujourd'hui, le hit totalise 1,2 milliard d'écoutes sur Spotify. Le groupe a également conquis le public avec You found me quelques années plus tard.

Mais depuis leur album Helios sorti en 2014, The Fray a quitté le devant de la scène, et en 2019, Isaac Slade, le chanteur du groupe, quitte la formation. Après ces longues années sans donner le moindre signe de vie, The Fray est de retour avec un nouvel EP de 6 titres, intitulé The Fray is back.

Un premier single, extrait de cet EP, est sorti il y a quelques semaines. Time Well Wasted est une véritable ballade, parfaite pour cet automne, et est accompagnée d'un clip.