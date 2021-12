MGMT, nouvel album le 17 septembre

Le disque a été enregistré avec le producteur Dave Fridmann comme les deux premiers albums du groupe. Plusieurs morceaux ont d'ores et déjà été dévoilés, notamment les titres "Alien Days" et "Your Life Is a Lie" disponibles en écoute sur Internet. L'album compte 10 nouveaux morceaux.



Le duo de Brooklyn (New York), composé de Ben Goldwasser et Andrew VanWyngarden, s'est formé en 2002. Le groupe a connu en 2007 un vif succès avec l'album "Oracular Spectacular" et les singles "Kids" et "Time to Pretend".

MGMT, à l'affiche de nombreux festivals cet été, effectuera à la rentrée une tournée en Europe. En France, le duo se produira le 8 octobre à l'Olympia à Paris.

Tracklisting :

1. Alien Days

2. Cool Song No 2

3. Mystery Disease

4. Introspection

5. Your Life Is a Lie

6. A Good Sadness

7. Astro-Mancy

8. I Love You To Death

9. Plenty Of Girls In the Sea

10. An Orphan Of Fortune