Tendance : peindre avec ses yeux c'est possible !

Pour l'instant aucune autre personne n'avait rendu public une telle prestation, c'est donc la première fois que l'on peut voir un homme peindre avec ses propres yeux.

Il s'appelle Leandro Granato, jeune artiste argentin entrainé depuis plusieurs mois à ce fameux "Eye painting". Le principe : inhaler de la peinture puis la rejeter par les globes oculaires.

L’idée parait saugrenue mais les résultats sont là d'autant plus que les toiles peintes par cet artiste sont déjà demandés et les prix oscillent entre 1 500 et 2 000 euros...