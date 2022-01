Les Falaises d'Etretat et la Côte d'Albâtre reconnues "Grands Sites"

Le Conseil général de Seine-Maritime avait porté une candidature auprès du RGSF pour voir les fameuses falaises blanches estampillées "Grand Site de France", un label délivré par le ministère de l'écologie. Le site Falaises d'Etretat - Côte d'Albâtre est à cheval sur 13 communes de Seine-Maritime. "Parmi les principaux enjeux de gestion du site figurent la circulation et le stationnement dans les villages côtiers et les valleuses, la protection et la gestion des paysages et des milieux naturels soumis à la fréquentation et à l'érosion, la régulation de la surpêche dans l'estran, la valorisation du patrimoine bâti, le développement de l’agrotourisme et du pescatourisme ainsi que la conciliation des usages et la mise en place d'une économie touristique durable respectueuse des habitants", précise le Conseil général dans un communiqué.