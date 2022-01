11ème Festival des coquillages et des crustacés à Granville

Dans la baie du Mont-Saint-Michel, le port de pêche de Granville - 1er port coquillier de France - mettra une nouvelle fois en vedette les produits de la mer. Depuis maintenant 11 ans, la mer donne le ton à ce grand rendez-vous annuel placé sous le signe de la pédagogie et de la gastronomie. Sur plus de 2 500 m2, les espaces sont organisés et identifiés pour garantir au public une visite qualitative.

Les coquillages et les crustacés auront la part belle, frais ou transformés mais également mis en scène par les Chefs normands. Pas moins de 16 tonnes de produits de la mer, en direct du pêcheur ou du conchyliculteur : bulots, praires, coquilles Saint-Jacques, olivettes, amandes, huîtres, moules, homards et tourteaux. Au programme du week-end : vente et restauration sur place, animations variées pour petits et grands, démonstrations de cuisine et dégustations pour les 55 000 visiteurs qui se donnent rendez-vous, chaque année, sur le port de pêche granvillais.



Ecoutez, Loïc Houssard, Président de la CCI.