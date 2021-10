Toute la mer sur un plateau

Les 29 et 30 septembre prochains, Granville mettra une nouvelle fois son port de pêche en lumière pour le 10ème anniversaire du Festival des coquillages et des crustacés. A la fois pédagogique et ludique, cette grande fête populaire ravira petits et grands autour de la mer, de ses produits, de ses métiers et de ses richesses gastronomiques. Des espaces thématiques offriront aux visiteurs, une nouvelle fois, des animations variées.

Un événement organisé par la CCI Centre et Sud Manche avec le soutien financier de la Région, du Département, du Pays Granvillais, de la Ville, d’Adrea, de la Société Générale et des Tricots Saint-James.

Rendez-vous au Port de pêche, place Guepratte samedi et dimanche, 10 h à 19 h / entrée gratuite

Interview avec François Delaunay, membre de l'organisation.