Toute la mer sur un plateau, c'est le festival coquillages et crustacés à Granville

Granville et la pêche c’est une longue histoire, Granville et les coquilles c’est une belle histoire.

Venez découvrir une belle partie de cette histoire, ce samedi 29 et ce dimanche 30 septembre sur le port de Granville.

Les coquillages et les crustacés sont en fêtes autour des produits, des pêcheurs, des vendeurs, et des espaces thématiques.



Découvrez cette année : Le Village des coquillages et crustacés, L’allée gourmande marine, Le Bar de l’écaille , La vente de coquillages et de crustacés, Cuisinez la mer , Les P’tits matelots, Le ciné marin, Les poissons et crustacés de nos côtes, Le matériel de pêche, L’esprit marin, L’allée des vignerons, Le village du Marité…

Retrouvez toutes les informations ici : http://www.granville.cci.fr/index.php?id=1315