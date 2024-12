Granville. Saint-Jacques, bulots… La pêche à l'honneur au festival "Toute la mer sur un plateau"

La pêche granvillaise se porte bien : son chiffre d'affaires a fait l'objet d'une légère croissance de l'ordre d'1% en 2023 (25 millions d'euros), selon les chiffres de "Toute la mer sur un plateau". Le festival organisera sa 21e édition à la Halle à marée, samedi 5 et dimanche 6 octobre. Le principe ne change pas : mettre en valeur les produits capturés en mer et à destination de l'assiette.

D'une année à l'autre, il n'y a pas eu de changements majeurs dans les filets des marins. La coquille Saint-Jacques est toujours la première espèce débarquée à la Criée et représente 40% des volumes, pour des ventes annuelles de huit millions d'euros. Le bulot arrive en deuxième position (18%), et a vu son chiffre d'affaires grimper en flèche en raison d'une augmentation très nette (+ 39%) de son prix au kilo.

Une baisse de 42% de la pêche du homard

D'autre part, les dorades continuent de s'imposer comme majoritaires parmi les 668 tonnes de poissons pêchés chaque année au large de Granville. Les raies suivent, devant les roussettes, les émissoles, les grondins rouges et les soles notamment.

Enfin, du côté des crustacés, l'araignée est largement débarquée à la Criée (226 tonnes), mais son chiffre d'affaires (423 000 euros) est pourtant inférieur à celui du homard (547 000 euros), plus rare (20 tonnes) et donc plus cher. Sa pêche a d'ailleurs subi une baisse drastique (- 42%) sur l'année 2023.

Tous ces produits caractéristiques du littoral manchois seront mis à l'honneur lors d'ateliers de cuisine les samedi et dimanche, de 10h30 à 17h.

Pratique. Entrée gratuite, de 10h à 18h, samedi 5 et dimanche 6 octobre à la Halle à marée de Granville. Des places pour les personnes à mobilité réduite ont été prévues.