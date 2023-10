Manche. Comment le monde de la pêche met-il en avant le recyclage ?

Le festival Toute la mer sur un plateau a lieu samedi 7 et dimanche 8 octobre, à Granville. Il met en valeur les fruits de mer et la manière de les cuisiner dans le premier port coquillier de France. Ce rendez-vous est aussi l'occasion de découvrir le monde de la pêche et sa façon de recycler ses déchets. Cette question est de plus en plus importante pour les acteurs du secteur.

Il existe des solutions pour traiter les déchets issus de la pêche : cordages, filets, casiers… Tous ceux en plastique peuvent être transformés en granulés, qui sont ensuite thermocompressés pour en faire des plaques de plastique. Chez Synergie Mer et Littoral, le centre technique expérimental au service de la pêche, de la conchyliculture et de l'aquaculture normande, les agents réfléchissent à d'autres méthodes. Laurence Hégron-Macé est la responsable du pôle Pêche au SMEL et travaille sur ces innovations.

Découvrez les innovations pour recycler les plastiques du secteur de la pêche Impossible de lire le son.

Des petits filaments de filets pour soles peuvent devenir des montures de lunettes.

Ou bien intégrer du béton, pour en faire du béton fibré. - SMEL