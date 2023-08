Granville. Festival des Voiles de travail : Jean Héry raconte la pêche à a morue dans les années 60

Granville accueille jusqu'au dimanche 27 août le festival des Voiles de travail. Il met en avant les vieux gréements et le monde de la mer. Cette année, le Nao Victoria, réplique du navire de Magellan qui a fait le premier tour du monde est là. La réplique russe de trois-mâts, le Shtandart, revient aussi. Bien évidemment le terre-neuvier granvillais le Marité joue à domicile.

12 heures de travail et 6 heures de repos

Ce festival permet d'expliquer quels bateaux servent pour quels travaux, mais aussi à raconter la vie de ceux qui ont navigué dessus. L'un des exemples est la vie des terre-neuvas, les pêcheurs de morue sur les bancs de Terre-Neuve, qui étaient à bord des voiliers puis de bateau à moteur pour pêcher et saler les morues. Jean Hery a été marin trois ans à bord de ces navires, version à moteurs, dans les années 60. Son seul souvenir de ce métier, c'est la fatigue.

A la pêche à la morue : la fatigue comme seul souvenir de Jean Héry

"Il n'y a rien à voir à Terre-Neuve", raconte aussi Jean Héry, qui n'a pas de souvenir particulier du paysage par exemple. La vie était entièrement consacrée au travail. Le seul moment de pause, en dehors des heures de sommeil, c'était pendant les grosses tempêtes qui empêchaient toute pêche. "C'était la tempête que nous, on appelait la marée de paradis", se remémore Jean Héry. L'un de ses autres souvenirs ce sont les conditions de travail, toujours dans le froid et l'humidité. Il fait partie de l'association Mémoire et patrimoine des Terre-Neuvas de Saint-Malo.

Le Saviez-vous ? Le terre-neuvas est le marin qui pêche à Terre-Neuve. Le terre-neuvier est le bateau sur lequel il est. Les terre-neuvas pêchent de la morue et du cabillaud, mais ce n'est qu'un seul poisson. La morue est la version salée et séchée quand le cabillaud est la version fraîche et congelée. Ce poisson fait partie de la famille des gades, avec le merlan et la lotte.

Le travail a évolué après les années 70, quand les navires de pêche sont devenus des navires-usines qui congèlent les poissons au lieu de les saler. Aux Voiles de travail, une exposition présente l'évolution de la pêche à la morue.