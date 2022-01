Près de Rouen, des habitants privés de téléphone

A Mont-Saint-Aignan, près de Rouen et plus précisement aux parc de la Bresle, du Cailly, de la Durdent, mais aussi au centre sportif des coquets et ses environs, 400 foyers sont actuellement privés de ligne téléphonique. Et cela depuis vendredi lorsque des travaux de forage ont détérioré un câble d'alimentation.

Les équipes techniques de France Télécom sont intervenues en urgence depuis lundi 30 septembre au matin pour mettre un terme à cet incident. Les réparations devraient prendre quelques jours. Le retour à la normale est prévu d'ici à la fin de la semaine.