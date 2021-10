Mélody, de Sainte Suzanne Sur Vire (50) a joué au HIT QUIZZ avec Fréd et elle remporte un Smartphone HUAWEI P8 Lite 2017 - Noir - 16Go !





HUAWEI P8 Lite 2017 - 16Go :

Avec ses courbes et ses finitions élégantes, le HUAWEI P8 lite 2017 allie beauté et performances dans un smartphone à l'allure irrésistible. Il a été conçu pour répondre aux besoins les plus exigeants des utilisateurs.

- Écran 5,2 pouces FHD

- Finition en verre 2.5D

- Processeur Kirin 655

- 3Go de RAM

- Lecteur d'empreinte 4.0

- Technologie audio de pointe

- Appareil photo BSI 12MP

- Appareil photo avant de 8MP et Mode Selfie Panoramique

Valeur du Cadeau : 229€

Fil de la compétition :

Lundi :

17h30 : Christelle (Bolbec - 76) - 4 Bonnes Réponses. DISQUE D'OR !

HIT QUIZZ - Lundi 17h30 - Christelle Impossible de lire le son.



Mardi :

17h30 : Cédric (Envermeu - 76) - 0 Bonne Réponse.

HIT QUIZZ - Mardi 17h30 - Cédric Impossible de lire le son.

19h30 : Jérémy (Agneaux - 50) - 3 Bonnes Réponses.

HIT QUIZZ - Mardi 19h30 - Jéméry Impossible de lire le son.



Mercredi :

17h30 : Thomas (Giberville - 14) - 2 Bonnes Réponses.

HIT QUIZZ - Mercredi 17h30 - Thomas Impossible de lire le son.

19h30 : Céline (Saint Thurien - 27) - 3 Bonnes Réponses.

HIT QUIZZ - Mercredi 19h30 - Céline Impossible de lire le son.



Jeudi :

17h30 : Carole (Mont Saint Aignan - 76) - 3 Bonnes Réponses.

HIT QUIZZ - Jeudi 17h30 - Carole Impossible de lire le son.

19h30 : Mélody (Sainte Suzanne Sur Vire - 50) - 7 Bonnes Réponses. DISQUE D'OR !

HIT QUIZZ - Jeudi 19h30 - Mélody Impossible de lire le son.



Vendredi :

17h30 : Déborah (Agneaux - 50) - 3 Bonnes Réponses.

HIT QUIZZ - Vendredi 17h30 - Déborah Impossible de lire le son.

19h30 : Corine (Lison - 14). 6 Bonnes Réponses.

HIT QUIZZ - Vendredi 19h30 - Corine Impossible de lire le son.

Vous voulez tenter votre chance ?

Du Lundi 16 au Vendredi 20 octobre, tentez votre chance pour remporter, la console Nintendo Switch ! Pour jouer, inscrivez-vous par SMS.

Envoyez le code : FRED au 7.11.12 (0,65€/message - 2 SMS pour s'inscrire). Si vous êtes sélectionnés, répondez à un maximum de questions en 30 secondes, et faites en sorte de conserver le disque d'or jusqu'au vendredi 20 Octobre !

Bonne Chance !

A LIRE AUSSI.

HIT QUIZZ - Laura de Sainte-Cécile remporte l'iPod Nano 16Go (Pink)

HIT QUIZZ - Céline de Saint-Lô gagne le jeu PES-2018.