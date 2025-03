Jeu. Remportez votre Samsung Galaxy S24 !

Gagnez votre smartphone Samsung Galaxy S24 toute la semaine en écoutant Tendance Ouest.

Le Samsung Galaxy S24 est un smartphone ultra-performant avec un design élégant et une intelligence artificielle révolutionnaire. Capturez des photos incroyables en haute résolution, profitez d'une autonomie impressionnante, et plongez dans une expérience visuelle immersive avec un écran exceptionnel.

– Design élégant avec des tranches en aluminium et un écran plus grand et lumineux.

– Ecran haute résolution : FHD+ pour le Galaxy S24 et QHD+ pour le S24+.

– Autonomie renforcée : Jusqu'à 29 heures de lecture vidéo (S24) et 31 heures (S24+).

– Photos de qualité professionnelle grâce au capteur de 50 MP et à l'IA pour des clichés détaillés, même la nuit.

– Zoom intelligent : Passez de x1 à x3 avec une qualité impressionnante

– Retouche générative : Déplacez ou ajustez des objets dans vos photos automatiquement avec l'IA.

– Super HDR : Pour des images plus riches en détails dès la prise de vue.

– Assistant photo et vidéo : Ajoutez des effets comme le ralenti instantané et améliorez vos créations vidéo.

– Technologie de refroidissement avancée pour des sessions de jeu fluides

Envoyez NORMANDIE au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 14 mars à 8h40 !