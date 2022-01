One Direction, 1D en concert à Paris au Stade de France

Les billets seront en vente le 28 septembre prochain.



La tournée 2014 des stades en Europe :



JUIN:



13 – Friends Arena, Stockholm, Sweden



16 – National Stadium Parken, Copenhagen, Denmark



20 – Stade de France, Paris, France

24– Amsterdam Arena, Netherlands

28 – Stadio San Siro, Milan, Italy



JUILLET:



2 – Espirit Arena, Dusseldorf, Germany



4 – Stade de Suisse, Berne, Switzerland



8 – Estadi Olimpic, Barcelona, Spain

10 – Vicente Calderon, Madrid, Spain



13 – Dragao Stadium, Porto, Portugal



L’annonce de ces dates européennes suit de près l’annonce d’un 3e album pour le groupe, Midnight Memories. Prévu le 25 novembre prochain, « Midnight Memories » inclue



le hit du moment « Best Song Ever », récompensé d’un award de la meilleure chanson de l’été aux MTV VMAs le mois dernier.



En août les One Direction ont fait leurs débuts au cinéma avec leur film 3D « One Direction : This Is Us ». Le film a connu un succès international massif, en restant au top du Box Office et en engendrant 60 millions de dollars de recette dans le monde entier.