Sortir en région : mercredi 11 septembre

CALVADOS

Aujourd'hui, c'est la sortie du film 3Le majordome3 sur grand écran, avec Forest Whitaker, Oprah Winfrey et Mariah Carey. Un film qui a fait pleurer Barack Obama ! C'est inspiré d'une histoire vraie, celle d'un Afro-Américain qui a quitté la ségrégation du sud des Etats Unis pour devenir majordome à la Maison Blanche, durant de longues décennies. "Le majordome" est sorti aujourd'hui dans les salles, retrouvez les horaires des séances près de chez vous ici: www.tendanceouest.com/cinemas.php

Le festival Off courts se poursuit cette semaine. Voici le programme du jour :

14h –17h > Projections jeune public et Ateliers

16h > Programme A l'eau la terre !

18h > Table ronde Eau en direct du plateau Web TV

20h30 > Kinomada au Village

22h > Projection extérieure / Polar SNCF La place Tivoli devient un cinéma à ciel ouvert

Plus d'infos dans cet article.

MANCHE

Ne manquez pas le Festival Au Son d'Euh Lo ce vendredi et samedi à Tessy sur Vire.

Venez applaudir sur scène plus de 13 concerts avec Skanka, Le Spark, Les Mouf mouf Morning Hills et plein d'autres. Cet événement est organisé en partenariat avec Tendance ouest. Toutes les infos sur le festival dans cet article.

A Gavray, cours de Prévention et secours civiques de niveau 1. Apprenez les gestes qui sauvent avec l'Association départementale de la protection civile (ADPC 50). C'est demain et vendredi de 20h à 22h, et samedi de 09h00 à 15h00 au 28, rue de la Poterie, à GAVRAY. Tarif : 60 € adultes, 35 € pour les scolaires et les demandeurs d’emploi avec justificatif. Appelez au 02 33 01 03 17, ou par mail à secretariat@protectioncivile50.org.

ORNE

Ce dimanche à Ecouché, participez au 9ème trail rando organisé par le club des pompiers. Au programme des courses nature et de la marche nordique. Inscriptions et informations sur couriraecouche.free.fr

Ce soir à Domfront, séances cinéma au Théâtre intercommunal, Place du Champ de Foire dans le cadre de Septembre en domfrontais sur les légendes arthuriennes.

17 h "Excalibur, l’épée magique" (jeune public)

20 h 30 "Monthy Python, Sacré Graal" (tout public). Film suivi d’un débat

Vendredi, La course pédestre "les Galopades du Patrimoine" célèbre sa cinquième édition dans le centre-ville d’Alençon de 19 h 30 à 21 h 30. La course consiste à relier les principaux monuments d’Alençon, en prélude aux Journées du patrimoine. Les concurrents peuvent effectuer une ou deux boucles (6 ou 11 km). Engagement : 6 € (à l’avance) ou 8 € le vendredi. Tee-shirt technique offert. Récompenses en espèces.

Course jeunes (des pupilles aux minimes) à 19 h 30 (gratuit, inscription obligatoire). Pour tous : certificat médical d’aptitude à la course à pied obligatoire. Animations musicales. Infos sur galopades.zeclic.fr