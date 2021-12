Le Port de Rouen pèse 2,1 milliards d'euros et 18.000 emplois

On découvre ainsi que le port de Rouen génère, jusqu'à Honfleur, près de 18.000 emplois, dont 4.200 en rapport direct avec les activités portuaires et maritimes et 14.000 dans les industries et les services liés à la présence du port. "La richesse dégagée de l'ensemble du complexe, mesurée en 2010, s'élève à 2,1 milliards d'euros, soit un seizième de la richesse produite dans toute la Haute-Normandie", ajoute l'Insee.

Le Complexe industrialo-portuaire (CIP) de Rouen représente 4,5% de l'emploi salarié dans la zone d'emploi de Rouen.

Télécharger ci-dessous au format PDF l'étude complète