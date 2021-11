Port de Rouen : le trafic des céréales s'en sort bien

Ainsi, ce sont 6,63 millions de tonnes de céréales qui ont transité dans les terminaux d'Haropa et principalement dans ceux du port de Rouen, au cours de la campagne qui vient de s'achever (2012-2013). Ce chiffre est en progression de 8% par rapport à la campagne précédente (6,14 millions de tonnes) et dans la moyenne des 15 dernières. "Il s’agit donc d’une assez bonne campagne, en retrait par rapport aux campagnes d’exception aux tonnages de 7,5 à 8,3 millions de tonnes", note la direction d'Haropa.

Malgré un début de campagne difficile, "les opérateurs de Rouen ont su tirer leur épingle du jeu et les premiers mois de cette année 2013 ont vu de forts tonnages céréaliers transiter par Rouen". Le blé tendre reste la première céréale exportée depuis Rouen (5,32 Mt, +,0,6%), devant l'orge (1,2 Mt, +90%), le blé dur (82.000 tonnes) et le maïs (18.000 tonnes).

L'Algérie est la destination principale des cargos céréaliers (2,67 Mt, +5%), devant le Maroc (en net recul de 20%), loin devant Cuba (-5,5%), la Tunisie (+90%), le Royaume Uni (+137%), l'Arabie Saoudite (+85%), la Turquie et le Cameroun. "La zone Méditerranée Orientale / Mer Rouge est celle qui a le plus progressé au départ de Rouen, en raison d’une moindre présence de l’Ukraine sur le marché de l’orge fourragère, permettant à la France de se positionner sur l’Arabie Saoudite et la Turquie", détaille Haropa.

La campagne 2013-2014 pourrait être relativement similaire à celle qui vient de s'acheter, prédit la direction du port.