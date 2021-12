15ème Festival des métiers d'art et collections à Saint-Léonard-des-Bois

De 9h à 18h, 70 exposants seront au travail devant vous pour vous faire partager leur passion et vous faire découvrir leurs plus belles réalisations :

Avec la participation exceptionnelle :

De Luigi BOSCOLO, souffleur de verre d'origine italienne qui a appris son art à Murano près de Venise. De Sylvain DELPORTE, l'un des plus jeunes et talentueux sabotier de France. Du groupe dansant "de Crinoline en Cotillons" avec ses merveilleux costumes second Empire.

Souffleur de Verre, Sabotier, Artistes peintres, Potiers, Vanniers, Mosaïstes, Céramistes, Décorateurs sur verre, émaux, Tourneurs sur bois, ébénistes, Sculpteurs, Créateurs d'objets décoratifs, de bijoux, Brodeuses, dentellières, tisseuses, Compositions florales, artisanat du cuir…

Des collectionneurs seront également présents avec de très belles pièces, (cartes postales, philatélie et pièces de monnaie, ...).

Pratique : 3€ / adulte, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Restauration sur place.

Ecoutez, Jacky Bouton, Président de l'association Les Amis de Saint-Léonard.