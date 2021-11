Jean-Jacques Goldman, personnalité préférée des Français

Goldman, figure marquante des années 1980 et 1990, fait une entrée fulgurante dans ce classement en recueillant 40,1% des voix des sondés, appelés à choisir parmi une liste de "58 personnalités françaises" ceux qui "comptent le plus pour vous aujourd'hui, et que vous trouvez les plus sympathiques".

Le discret chanteur de 61 ans, qui s'est mis en retrait depuis dix ans, détrône ainsi devant l'acteur Omar Sy (36,9%), héros d'"Intouchables", qui tenait la première place dans le coeur des Français lors du précédent sondage en décembre 2012.

"Génération Goldman", un album de reprises interprété par de jeunes chanteurs de variétés et de R'n'B (Tal, Grégoire, M Pokora, Amel Bent...), a connu un énorme succès l'an dernier. Ce fait a contribué très vraisemblablement à l'apparition dans le classement du chanteur qui, au début des années 2000, s'est éloigné des studios et de la scène pour se consacrer à sa famille.

En décembre, un sondage du Parisien Magazine l'avait déjà désigné "personnalité préférée des Français".

La comédienne Sophie Marceau (28,7%) arrive en troisième place, suivie de Jean Dujardin (27,4%) et de l'humoriste Gad Elmaleh (26,9%), futur père du premier enfant de Charlotte Casiraghi.

Le chanteur et ancien tennisman Yannick Noah, longtemps indétrônable, chute de la 3e à la 10e place du classement.

L'ancien président Nicolas Sarkozy s'arroge la 20e place avec 19,6% des voix, loin devant la nouveau locataire de l'Elysée François Hollande, 44e du classement.

Le sondage a été réalisé du 11 au 17 juillet auprès d'un échantillon de 1.001 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus, selon la méthode des quotas.