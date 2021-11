Festival Zic sur le Zinc à Coutances

Ce festival vous invite à passer un moment musical et convivial autour d’un verre. Apéro-concerts gratuits à partir de 19 h avec happy hour, à consommer avec modération, dans les bars de Coutances et de la Communauté de communes.

11 août : Passé Minuit au Bar Le Yéti à Saint-Pierre-de-Coutances. C’est la rencontre de trois artistes professionnelles d’horizons multiples – musiques classiques, traditionnelles et improvisées d’ici et d’ailleurs – qui a donné ce trio pêchu, souriant et instrumental. Leur énergie et leur virtuosité nous portent à la danse, et au plaisir de l’acoustique, celui du violon, de l’accordéon diatonique et de la flûte.

18 août : Jeanne Salicorne Band au Bar de l’Hôtel de Ville (Coutances). Le trio à cordes de la chanteuse Jeanne Salicorne interprète un répertoire français des années 20 et 30 en faisant résonner une musique résolument moderne. Vagabondage, spleen et idéal, petit quotidien ménager et grandes virées nocturnes peuplent ces textes des années folles. Porté par une “acting voice” oscillant entre désespoir et humour et un combo rythmique aux accents latins, le “Jeanne Salicorne Band” nous fait dériver dans un univers stupéfiant.

Ecoutez, Guillaume Oursin, Directeur de l'Office de tourisme de Coutances.