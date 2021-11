Johnny Hallyday va sortir un album en anglais

Johnny met l'eau à la bouche en déclarant vouloir "des duos avec, j'espère, Paul McCartney, Stevie Wonder, Bon Jovi et d'autres". Il avait déjà parlé de Muse et de son "pote Thomas Mars du groupe Phoenix" au quotidien en juin dernier.

Nous ne savons pas encore si le petit dernier sera une adaptation de "L'Attente", sorti en 2012 et vendu à plus de 400.000 exemplaires, ou bien une nouveauté totale.

"On the road again" pour Johnny, l'infatigable conquérant

Dans sa carrière, Johnny s'est toujours revendiqué d'inspiration anglo-saxonne. Le roi de la culture yéyé caresse depuis de nombreuses années l'espoir de pouvoir conquérir le cœur et les oreilles du public anglais et américain.

Il s'y était déjà essayé en 1962 avec "Johnny Hallyday Sings America's Rockin' Hits" qui fut un échec. En 1984, il sort l'album "V.O" ou encore "Rough Town" en 1994, mais le chanteur français ne parvient pas à séduire son pays de Cocagne.