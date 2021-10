Le retour de Texas avec The Conversation

La formation de Sharleen Spiteri donnera pour l'occasion un concert le 27 mai à la Gaîté Lyrique à Paris.

Ce disque, le huitième opus du groupe, est le fruit de nombreuses collaborations avec Richard Hawley, Bernard Butler et "Little Barrie" Cadoga. Un premier single éponyme a été diffusé en radio fin mars.

Texas a été fondé en 1985 par quatre musiciens à savoir la chanteuse Sharleen Spiteri, le guitariste Ally McErlaine, le bassiste Johnny McElhone, ancien membre des Altered Images et de Hipsway, et le batteur Stuart Kerr, ancien de Love And Money. La formation, connue pour les titres "I Don't Want A Lover" et "Summer Son", a vendu plus de 30 millions d'albums dans le monde. Le groupe a connu un vif succès en France et obtenu dix disques de platine grâce aux ventes de ces précédents albums.

Côté scène, le groupe se produira le 27 mai à Paris pour présenter les nouveaux titres de cet opus. Le concert initialement prévu au New Morning se déroulera finalement à la Gaîté Lyrique. Les billets restent valables malgré le changement de salle.