Psy, nouvel album en septembre

Psy, deevenu une star mondiale avec son tube "Gangnam style" et sa chorégraphie équestre, prépare un nouvel opus.

"Déjà trois chanson de prêtes et elles sont assez sympa", a écrit Park Jae-sang, alias Psy, mardi sur son compte Twitter.

already done with 3 songs and they are kinda nice!! #PSYonTheALBUM