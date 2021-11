La moitié des Caennais ne partiront pas en vacances cet été “N’oublions pas les enfants”

-Sait-on combien de Caennais ne peuvent pas partir en vacances ?



“Nous estimons qu’à peu près la moitié des familles caennaises, et un enfant sur quatre, ne partent pas en vacances, surtout pour des raisons financières. En 2012, le Centre communal d’action sociale (CCAS) a aidé 440 familles, soit 766 enfants, et permis le déroulement de 857 séjours. Pas forcément pour un long séjour ou loin de la ville, mais plutôt pour une sortie, un loisir, ne serait-ce qu’une journée”.

-de quelle manière apportez-vous ce soutien ?



“L’aide est principalement financière. Le rôle d’une collectivité, c’est de favoriser le départ en vacances, en particulier celui des enfants, adolescents et jeunes. Les congés, c’est pour moi un droit. Si une famille ne peut pas envoyer son enfant en colonie ou séjour de vacances, qu’elle sache qu’elle peut se tourner vers la Caisse d’allocations familiales du Calvados (CAF), le Conseil général et le CCAS. Et cette possibilité ne concerne pas seulement les congés d’été mais l’ensemble des vacances scolaires”.

-A combien ces aides s’élèvent-elles ?



“Le CCAS aide chaque enfant pour un montant maximum de 165 euros par an, ce qui leur permet par exemple de vivre une expérience en Maison des jeunes et de la culture ou en centre de loisir. En additionnant les différentes aides possibles, les familles qui y ont droit n’ont plus à débourser que 30% du coût d’un séjour. Bien sûr, ce sont des démarches à entreprendre... Le CCAS apporte la moitié du montant des aides possibles, la CAF un tiers et le Conseil général de 10 à 15%”.



-Existe-t-il d’autres façons d’aider les familles en difficulté ?



“Nous avons noué un accord avec le syndicat mixte de s tranports de l’agglomération caennaise, Viacités, qui permet aux jeunes de se rendre sur la côte : un total de 1 875 tickets ont été offerts cette année aux familles avec enfant(s) de moins de 15 ans, ou à des jeunes seuls entre 15 et 25 ans. Ces derniers peuvent en bénéficier gratuitement sous condition de ressources. Par ailleurs, la Ville de Caen a mis en place, cet été encore, de nombreuses animations gratuites et accessibles à tous. La CAF du Calvados est également très active pour proposer des activités dans les quartiers tout l’été”.



-Votre politique d’action sociale est-elle vouée à évoluer ?



“Une telle politique doit être revue tous les quatre à cinq ans. Nous allons donc faire un bilan de nos actions, et réfléchir aux dispositifs qui pourraient être proposés au cours de notre prochain mandat”.