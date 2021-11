Caen : l'entreprise LCS au top mondial des lentilles de contact

Cette expansion fulgurante est due à une toute nouvelle lentille hybride qu’elle a lancée sur le marché en mai dernier. Elle est à la fois rigide au centre et souple en périphérie, ce qui permet d’allier le confort et la qualité visuelle. Cette innovation majeure place l’entreprise caennaise au 3e rang mondial des fabricants de lentilles rigides.

Une innovation majeure

A peine deux mois après sa lancée, l’équipe responsable de la lentille hybride travaille déjà à une seconde génération, encore plus innovante. “Cette avancée s’adapte à un plus grand nombre de pathologies plus complexes, donc démocratise le port de lentilles” explique Marsha Delaporte, responsable marketing. LCS domine le marché français et s’est fait une place à l’international en exportant des palets, la matière première, “made in Normandie”, en Allemagne, en Suisse ou au Brésil. L’entreprise, qui compte 18 salariés, a pour objectif de s’agrandir d’ici 2014 en restant à la pointe de la technologie.



Pratique. 41 bd Leclerc. Tél. 02 31 86 66 56.