Pont-l'Evêque. Cherche mon nid lève plus d'un million d'euros

Lever plus d'un million d'euros : voilà qui laissent rêveurs beaucoup de fondateurs de start-up. C'est bien réel pour Cherche mon nid, une plateforme de recherche immobilière inversée, dont le siège est basé à Pont-L'Évêque (Calvados). Elle a effectué une levée de fonds d'1,16 millions, mardi 5 novembre 2019.

Une équipe renforcée

Le concept a été développé en 2015, par Antoine Huvé. Les particuliers qui recherchent maison ou appartement y renseignent leurs critères… et les professionnels inscrits les recontactent s'ils ont un bien qui correspond à leurs attentes. Plus de 36 000 agents immobiliers, mandataires, notaires, etc. sont déjà entrés en contact avec des clients grâce à Cherche mon nid.

"Nous devons asseoir notre fonctionnement au niveau national. La levée de fonds va permettre de communiquer et d'étoffer les équipes pour répondre à notre croissance, indique le fondateur de la start-up, en octobre, par exemple, plus de 300 professionnels sont venus s'inscrire. Il nous faut les recontacter, les accompagner…"

Une start-up normande

Créée dans son appartement au centre-ville de Pont-L'Évêque, la société d'Antoine Huvé a depuis déménagé dans des locaux plus grands, où travaillent dix personnes, toujours dans la capitale historique du Pays d'Auge. Ne pas être à Paris serait même un avantage, selon Antoine Huvé : "c'est un confort de travail d'être à un quart d'heure de la mer, d'avoir une facilité pour se loger. Et puis nous avons plus de place que beaucoup de sociétés qui doivent se concentrer dans des espaces plus réduits". Cherche mon nid a réussi à attirer des salariés venus du Havre, de Rouen, de Caen ou même de la capitale.