Rouen : les étudiants voyageurs disposent d'un site-conseil

Autant de questions que des étudiants en partance pour un séjour à l’étranger se posent et auxquelles Pakata.net tente d’apporter une réponse. Ce site internet communautaire accompagne les jeunes français qui préparent un séjour dans le cadre de leurs études. Il a été conçu et mis en ligne il y a moins de deux mois par Romain Bouic et Christophe Pamart, deux jeunes Rouennais issus de la Rouen Business School.

Faire ses bagages

“Pakata signifie faire ses bagages en Finnois”, révèle Romain Bouic qui compte quatre séjours dans des pays étrangers, dont un de six mois en Finlande. Le jeune homme est responsable du marketing et son associé est en charge du développement informatique.

Pakata fonctionne grâce à des partages d’expérience d’étudiants et renseigne gratuitement les futurs globe-trotters dans quatre domaines : le transport, le logement, la banque et l’assurance. Les deux entrepreneurs travaillent sur d’autres fonctionnalités qui seront proposées prochainement. Rétribués grâce à un système de commissions, les jeunes hommes ne veulent voir aucun bandeau publicitaire apparaître sur Pakata. “Nous entendons gagner la confiance des utilisateurs grâce à une neutralité commerciale”, insiste Romain Bouic. “Voyager à l’étranger permet de s’éloigner de sa zone de confort et de développer son autonomie”, assure Christophe Pamart.