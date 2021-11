Le Tour de France dope l'économie locale sur son passage

Le Tour de France de passage dans la Manche ce mercredi 10 juillet a donné un bon coup de pédale à l'économie locale !

Plus de 110 000 spectateurs, selon les autorités, étaient présentes pour ce contre-la-montre individuel de 33 km entre Avranches et le Mont-Saint-Michel.

Jusqu'ici, les hôtels et campings, tributaires d'une météo capricieuse, ont fait le plein sur le secteur du sud-Manche.

Des hôtels complets pour l'évènement, réservés pour certains, depuis déjà bien longtemps, par les acteurs du Tour, officiels, sponsors, ou les équipes des coureurs. Un évènement, qui a aussi son revers, pour ceux installés au cœur du grand barnum du Tour, dont les accès étaient paralysés par la circulation déviée.

C'était le cas dans le centre d'Avranches, et au Mont-Saint-Michel intra-muros, dont l'accès n'était possible qu'à pied. Les navettes avaient été neutralisées pour les besoins de la course depuis le matin, un peu après 8h. 4 000 personnes étaient à l'intérieur de la Merveille ce mercredi après-midi. C'est moitié moins que pour une journée habituelle en cette période.