Falaise propose un voyage virtuel au coeur du Moyen-Âge

Les salles revêtent virtuellement leurs habits d’antan.Pour réussir ce voyage dans le temps, la scénographie utilise une reconstitution virtuelle, qui redonne aux lieux visités leur vie d’origine. Une initiative qui s’inscrit dans une forte politique touristique de valorisation du personnage de Guillaume Le Conquérant.

Le parcours extérieur invite à découvrir la première enceinte fortifiée et l’activité de la basse cour du château. Divers outils révèlent le lieu tel qu’il était vers 1160-1200. Le parcours intérieur propose, grâce à une tablette numérique remise en début de visite, de plonger au cœur du faste de la cour anglo-normande et de la vie quotidienne. Cette vision nouvelle de la mise en valeur du patrimoine, saura convaincre plus d’un visiteur.

Pratique. Château Guillaume le Conquérant à Falaise. Ouvert tous les jours de 10h à 18h. 3,5€/7,5€. Pass famille : 18€. Infos : tél. 02 31 41 61 44.