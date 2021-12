11ème Fête des jeux au château de Falaise

Devant le succès de l'édition précédente, le château Guillaume-le-Conquérant de Falaise et l'Office de Tourisme propose pour cette 11e édition une programmation résolument médiévale au château autour de l'art de la guerre au Moyen Age.



Dès le vendredi, un premier campement de reconstitution est installé par Barba Jovis dans l'enceinte du château. Dans les Donjons, les animations abordent de manière concrète certains aspects de la vie quotidienne des XIIe et XIIIe siècles.



Le samedi, le campement est rejoint par Aisling 1198, les jeux d'adresse et les jeux de société médiévaux sont alors à l'honneur. Plusieurs spectacles et animations sont proposés, "Les petits chevaliers", "Au pilori" et "le Combat de chevaliers".



Enfin, le dimanche le public est convié à prendre le château d'assaut à l'aide de machines de sièges, de spectacles, d'animations, d'humour, de musique, d'ateliers, de jeux anciens mais avant tout, les plus jeunes devront passer les épreuves pour devenir chevalier...

Pratique : 3.50€ / adulte, gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.

Ecoutez, Charlotte Lapiche, Responsable du site.