Pontécoulant. Le château de Pontécoulant, un joyau au cœur du bocage 

Véritable joyau du bocage normand, le Domaine de Pontécoulant est un parfait exemple de la noblesse. Situé sur les bords de la Druance, il rassemble un château, des pavillons, une ferme ainsi qu'un bois, ce qui en fait un espace paisible et historique. Le château, construit au XVIe siècle, fut agrandi et réaménagé au XVIIIe. Grâce à un mobilier d'exception, des décors ainsi qu'une collection d'objets d'époque, venez découvrir le mode de vie de ses anciens occupants. Propriété départementale du Calvados depuis 1896, le Domaine de Pontécoulant est ouvert à la visite du mardi au dimanche de 10h à midi puis de 14h30 à 18h. Côté tarif, comptez 8 euros par adulte et 4 euros par enfant ou étudiant. Des tarifs de groupe sont aussi proposés.