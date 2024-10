Suisse normande. Découvrez l'un des plus grands mondes miniatures d'Europe à Clécy

A Clécy, le monde miniature est une histoire de famille qui fête cette année ses 55 ans. "Mon papa était passionné de train et il a commencé par exposer une petite maquette dans sa cidrerie", explique Emmanuel Crué, gérant du site. Aujourd'hui, le monde miniature présente 310m2 de maquette et plus de 600 mètres de voies ferrées. Une visite commentée et animée en son et lumière vous garantit un voyage unique en Normandie, qui séduira les petits et les grands. "Les gens adorent, affirme Emmanuel Crué. On essaie d'actualiser la maquette en fonction de ce que l'on trouve. Par exemple, on a installé des petits boutons sur lesquels les visiteurs peuvent appuyer pour animer certains détails", poursuit-il. Les 270 locomotives et 450 wagons circulent de manière automatique. Plus de 3 000 points lumineux éclairent la maquette lorsque le guide plonge le site dans le noir, pour un spectacle réaliste. La visite dure environ 45 minutes "mais les gens peuvent rester plus longtemps". Le billet d'entrée, qui coûte entre 7,90 et 10,30 euros, vous réserve d'autres surprises.