Bars, restos à Rouen : terrasses contre places de parking

Du 1er mars au 31 octobre, douze commerçants bénéficient ainsi de 21 places de stationnement contre une redevance. Parmi eux, Elodie Ceulemans, une des deux gérantes du restaurant Secrets de famille, situé rue du Bac, est plutôt satisfaite de son investissement : “nous payons assez cher (1200 euros pour deux places) et nous sommes tributaires de la météo, mais c’est rentable. Nous ferons les comptes le 31 octobre, mais en attendant, nous pouvons disposer de 20 couverts en plus et cela met de la vie dans le quartier.”

Ces terrasses estivales devraient continuer à faire des heureux. Selon Didier Choiset, l’adjoint au maire de Rouen concerné, “elles sont vouées à perdurer même si nous sommes vigilants aux nuisances qu’elles pourraientt occasionner pour les riverains”.

Seule voix discordante, celle de la sénatrice Catherine Morin-Desailly, présidente de l’ Union des Démocrates et Indépendants 76 : elle invite la municipalité à “engager une réflexion profonde et globale sur l’aménagement de l’espace urbain”.