Rouen. [notre dossier] À Rouen, les parkings souterrains se rénovent

La période est compliquée pour les usagers des parkings souterrains de Rouen. Les travaux de celui du Vieux-Marché touchent à leur fin. "Tout se passe bien, nous sommes dans les temps à une semaine près", confie Hervé Ternard, directeur technique à Rouen Normandie stationnement (RNS), en charge de l'exploitation des lieux.

Démarré en septembre 2017, le chantier a permis de remettre aux normes le parking avec l'installation d'un nouvel ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. "Mais, le parking doit encore être fermé pendant deux semaines aux usagers, à la fin mai, pour terminer les travaux", prévient Hervé Ternard. À l'issue de quoi le chantier sera achevé et les finitions se poursuivront d'ici l'été.

Évolution des normes

"Les parkings ont été construits dans les années 70 et 80. 30 à 40 ans après, il est normal d'effectuer des travaux de rénovation", explique Alexandre Burban, directeur investissements et ouvrages d'arts à la Métropole Rouen Normandie. "Les normes évoluent, il est nécessaire d'y faire des travaux à un moment donné", complète Hervé Ternard. Mais le calendrier est quelque peu précipité puisque l'état du parking de l'Hôtel de ville a suscité l'inquiétude des agents de RNS, qui ont exercé leur droit de retrait pendant un mois. Des étais ont été posés sur la poutre la plus fragile et des systèmes d'alarmes installés pour surveiller l'évolution de la structure. "Nous ne pensions pas que le mouvement durerait aussi longtemps, affirme Patrice Montolieu, délégué du personnel CGT à RNS, Mais nous avions besoin d'avoir les garanties suffisantes pour la sécurité des agents."

À la réouverture du parking, début mars, les usagers ont "posé beaucoup de questions sur la sécurité, poursuit Patrice Montolieu. Nous les avons rassurés avec la présence des différents systèmes de sécurité". Une fois la rénovation du parking du Vieux-Marché terminée, l'heure en sera donc à celui de l'Hôtel de ville avec le lancement "le plus vite possible, en 2018, d'une maîtrise d'œuvre", affirme Alexandre Burban. Les travaux devraient débuter d'ici la fin de l'année 2019.

Réhabilitation du parking Cathédrale

"Nous n'avons pas spécifiquement de retours négatifs de la part des touristes sur les parkings souterrains de Rouen", explique Hervé Ternard, même si la remise aux normes des parkings permet "un coup de propre avec de nouvelles peintures et un meilleur éclairage des lieux". Le parking Cathédrale suivra : "La délégation de service publique intègre des travaux dans tous les parkings par cadencement", détaille Hervé Ternard. "Sur le diagnostic que l'on a fait, la structure est en bon état, mais les besoins relèvent plus de l'aspect esthétique", complète Alexandre Burban alors que des réflexions sont en cours sur les travaux à y mener. Avec ces modernisations, les systèmes de paiement sans contact et par téléphone sont aussi amenés à se généraliser sur l'ensemble des bornes de paiement des parkings gérés par RNS.

