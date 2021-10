Normandie Impressionniste : EDF fait un chèque de 1 million d'euros

Pour cette deuxième édition du Festival Normandie Impressionnsite, EDF est le plus grand mécène. Un partenariat qu'ont officialisé Laurent Fabius, vice-président du GIP Normandie impressionnisme et Eric Neyme, délégué régional Haute et Basse-Normandie. Concernant la teneur du mécénat, aucun chiffre n'a été révélé. On saura juste que la partie mécénat en général représente 18% du budget total de 5,5 millions d'euros.

Déjà 65 000 visiteurs à Rouen

Concernant les débuts du Festival Normandie Impressionniste, Laurent Fabius s'est montré beaucoup moins avare de chiffres... Car les premiers résultats qui sont tombés sont bons. Très bons même ce qui a fait dire à Laurent Fabius "C'est un succès incontestable et cela finira par un grand succès." Dans le détail, sur les deux premiers mois, les sites de Giverny et de Rouen ont attiré respectivement plus de 60.000 et 65.000 visites. Les expositions organisées au Havre et à Caen ont, elles, été vues par 25.000 et 18.000 visiteurs en un mois.

La progression est significative par rapport à la première édition. Il est cependant à noter que le festival se déroule sur une période plus longue que la première édition et que les initiatives originales sont très nombreuses. De même, les scolaires ont été très nombreux cette fois-ci à participer à Normandie Impressionniste (35.000 élèves contre 13.000 en 2010). Les organisateurs sont donc plus qu'optimistes quant à la réussite de ce festival. Sans compter que l'Armada aura contribuer à renforcer encore la fréquentation du musée et vice-versa.

Un succès que Laurent Fabius explique de plusieurs façons : "La grande leçon à tirer est que lorsque l'on propose un événement culturel populaire et de qualité cela fonctionne. Le côté participatif du festival contribue également à son succès, tout comme les améliorations que nous avons apporté au site internet." Et quid d'une troisième édition ? Les organisateurs assurent ne pas y penser encore. Et d'attendre la confirmation du succès de celui-ci pour commencer à réfléchir à l'avenir de l'événement.