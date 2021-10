Caen : les magasins du centre-ville ouverts le premier dimanche des soldes

Les Vitrines de Caen, association des entrepreneurs commerçants de la ville de Caen, ont motivé une demande d'ouverture exceptionnelle concernant le dimanche 30 juin, premier jour des soldes d'été. Conjointement aux conditions économiques difficiles, les conditions climatiques déplorables ont été déterminantes. En conséquence, les magasins de Caen pourront ouvrir. Afin d'informer les consommateurs, des affichettes seront apposées sur les vitrines.

Un dimanche "flottant" permettrait d'ouvrir pour un événement particulier du calendrier. En 2014, par exemple, le dimanche des Jeux Equestres Mondiaux. Ces dispositions, limitées légalement à cinq dimanches par an, permettant à chaque commerçant de consolider et de développer son chiffre d'affaires, de fidéliser ses clients et, en conséquence de participer de façon pérenne au développement économique et à l'emploi de la Ville de Caen.