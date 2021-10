Caen. Soldes d'été 2018 : top départ à Caen !

C'est l'une des périodes les plus attendues de l'année pour les consommateurs. Mercredi 27 juin 2018, à l'aube des premiers départ en vacances, les soldes d'été ont démarré à Caen (Calvados). De nombreux habitants étaient de sortie dans les rues du centre-ville, dont certains avec des sacs bien remplis. "Je viens d'acheter des chaussures, des t-shirts, et des chaussettes et j'en ai eu pour une centaine d'euros. Les prix sont plutôt intéressants et ça m'a permis de voir la nouvelle collection" se réjouit Swan Meon, étudiant.



D'autres sont néanmoins repartis bredouilles. "C'est encore trop cher" se désole Chloé Guillotin, étudiante elle aussi. "Les promotions ne sont pas assez fortes. Pour un premier jour, c'est dommage." Son amie Emma Barassin semble du même avis. "J'ai acheté une combinaison et une robe, mais il y a surtout des soldes à -30 % donc ce n'est pas top. J'ai l'impression que c'est de pire en pire chaque année."

Chloé Guillotin et Emma Barassin sont un peu déçues par le début des soldes. - Solenn Boulant

Une durée réduite en 2019

L'année prochaine, les soldes seront réduites à quatre semaines, contre six actuellement. Un changement qui ne semble pas inquiéter les habitants. "Les deux dernières semaines sont souvent vides. quatre semaines c'est bien suffisant, d'autant plus qu'en général il y a des soldes tous les mois" assure Chloé Guillotin. Une période attendue qui, financièrement n'est donc pas si intéressante que prévue. Dimanche 1er et dimanche 8 juillet 2018, certains magasins du centre-ville de Caen seront toutefois ouverts, si l'envie vous prend de renouveler votre garde-robe.