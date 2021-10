Caen. Un nouveau magasin de lingerie à Caen : Un Temps pour Elles lingerie

Laurine Helaine accueille ses clients dans sa boutique de lingerie, Un Temps pour Elles lingerie, au 32 place Saint Sauveur à Caen (Calvados) depuis mardi le 10 octobre 2017. Un magasin cosy et lumineux où chacun peut trouver ce qu'il désire.

Une boutique chaleureuse pour Elles, pour vous, pour toutes.

Vous trouverez les coloris vivants et sympathiques des marques Panache, Pomm'Poire, Fleurs Pois & Cie avec des modèles pour les tailles de bonnet de A à G avec ou sans rembourrages et avec ou sans armatures, des demi – tailles, des produits de sport, des maillots de bain une ou deux pièces. Des produits accessibles et de qualité avec des ensembles à partir de 50 euros.

Pratique. Du mardi au samedi de 10 h 30 à 19 h 30.

