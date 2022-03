Caen. Enthousiasme et dégustation au marché des enfants

Organisé vendredi 8 novembre 2019, pour la première fois à Caen (Calvados), le marché des enfants a suscité un "grand enthousiasme chez les petits", selon Nelly Delamare, présidente du syndicat des marchés de l'Orne et du Calvados. L'opération, réservée aux enfants de 6 à 12 ans, s'est déroulée dans l'église du Vieux Saint-Sauveur, en parallèle du marché du vendredi matin.

Apprendre à bien manger

Organisée dans une quinzaine de villes en France, elle a été créée dans un but éducatif : apprendre aux enfants à bien manger et à faire leurs courses comme des grands. Les fruits d'hiver comme les pommes, les poires ou le raisin ont été valorisés, épluchés et goûtés par les enfants. Des petits qui ont pu prendre part à différentes animations proposées : ateliers dessin, quiz, senteur et cuisine.

Quatre classes se sont rendues au marché des enfants cette année. Pour pouvoir en accueillir plus, Nelly Delamare, épaulée par le service commerce de la ville, dont Véronique Debelle, maire adjointe au commerce, espère organiser la manifestation sur deux jours l'an prochain.