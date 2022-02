Caen. "Mémoires d'ici, mémoires d'ailleurs", thème du 5e salon Epoque à Caen

C'est à la médiathèque de Venoix que l'équipe organisatrice d'Époque, le salon des livres de Caen (Calvados), a dévoilé son ambitieux programme pour la cinquième édition, qui se déroule du 17 au 19 mai 2019. "Moment culturel fort" de l'actualité caennaise, selon le maire Joël Bruneau, le salon sera l'occasion de dialoguer sur le thème des "Mémoires d'ici, mémoires d'ailleurs". Il réunit plus de 200 auteurs, bédéistes et artistes, dont de nombreux écrivains régionaux, pour évoquer leurs œuvres avec le public lors d'événements conviviaux : lectures spectacles, ateliers d'écriture, rencontres culinaires, etc.

On parlera 75e anniversaire

Le salon se tient dans les lieux emblématiques de la vie littéraire locale, à l'image du chapiteau installé place Saint-Sauveur, écrin des librairies caennaises. Des événements ont aussi lieu à l'IMEC, installé à l'Abbaye d'Ardenne, et la bibliothèque Tocqueville.

Le public adolescent est aussi mis à contribution pour réfléchir à des problématiques actuelles fortes, telles que l'écologie, l'identité de genre et le terrorisme, mais aussi à travers le prix Jeunes Lecteurs, remis au collège Pasteur.

Un espace sera dédié dans le chapiteau pour dialoguer autour du 75e anniversaire du D-Day et de la Reconstruction, avec des personnalités témoins de cette histoire, comme les historiennes Mona Ozouf et Michelle Perrot.

Carte-blanche à Mathias Enard

Bioéthique, reportage de guerre mais aussi univers caribéens et méditerranéens sont également au programme.

Nouveauté 2019, la présence d'une invitée d'honneur, Nancy Huston, écrivaine franco-canadienne féministe et engagée, qui convie le public à une soirée musicale, le samedi 18 à 21h au conservatoire.

Une partie de la programmation a été réalisée avec le concours de deux invités titulaires d'une "carte-blanche" : le romancier Mathias Énard, prix Goncourt 2015 pour Boussole et l'illustratrice jeunesse Ilya Green.

L'ensemble de la programmation est à retrouver sur le site internet de la ville.

Aurélio Ayala

Rendez-vous du vendredi 17 au dimanche 19 mai. 150 événements gratuits et ouverts à tous.

