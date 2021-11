Caen. A Caen, un jardin d'été pour célébrer le jumelage avec Portsmouth

Vendredi 2 juin 2017 à Caen (Calvados), le Maire de Caen, Joël Bruneau, Patrick Jeannenez, adjoint chargé de la qualité du cadre de vie et Nicolas Joyau, adjoint chargé de l'environnement ont inaugurés le Jardin d'été, présent du 2 juin au 24 septembre 2017.

C'est le trentième anniversaire du jumelage entre Caen et Portsmouth d'où la conception particulière de ce Jardin d'été : D'un côté, la ville de Caen, place Fontette avec un jardin " à la française et un pré – verger normand.

Et de l'autre, la ville de Portsmouth, place Saint Sauveur, avec un jardin composite (un compromis entre un jardin " à la française " et un jardin paysager " à l'anglaise ") et des allées mixed borders (allée bordée de plantes décoratives lié à une haie ou un bosquet).

Et au centre la Manche et ses plages sont symbolisées par des bacs de fleurs de deux teintes qui se referment la nuit, des dunes, des cabines et des phares.

Un jardin à l'image du jumelage Caen - Portsmouth

Les végétaux viennent des serres municipales : Il y a 240 bacs en bois recyclés, 6000 plantes et 400 variétés au total : 80 bacs pour la mer, 8 bacs plantés par les écoles caennaises et 35 bacs par les élèves de l'Institut Lemonnier.

Des horticulteurs ont fourni 800 végétaux et 100 m3 de terreau ont été utilisés pour ce jardin. Toutes les plantes du jardin éphémère seront replantées dans les jardins caennais après l'été.

Des événements cet été

Ce jardin est en lien avec le programme intitulé " d'un Jardin à l'autre ", du 17 mai au 24 septembre 2017 avec deux autres événements :

Le week-end de la nature en ville, les 17 et 18 juin, de 10 h à 18 h à l'église du Vieux – Saint – Sauveur. Il s'agit d'un forum associatif de nature et de biodiversité sur la faune caennaise.

Et du 1er juillet au 20 août, de 14 h à 17h, le Conservatoire du littoral organise une exposition de photos de Frédéric Larrey.

Pratique. Jardin d'été du 2 juin au 24 septembre 2017, place Saint Sauveur et place Fontette.

