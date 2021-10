Caen. À Caen, un jardin sensoriel adapté aux personnes malvoyantes

L'odorat, le toucher, le goût… Le nouveau square du 106 rue Basse de Caen (Calvados), inauguré jeudi 27 juin 2019, met à l'épreuve les cinq sens.

Des plantes tactiles

Une façon de le rendre accessible à tous, y compris aux personnes malvoyantes ou en fauteuil roulant, puisque les plantes sont disposées dans des bacs à hauteur de taille. "Cela permet de se repérer plus facilement. Le fait d'avoir des plantes tactiles par exemple, on peut savoir qu'on est dans telle ou telle allée." illustre Blandine Ruaux, membre de l'association Latra qui regroupe des personnes malvoyantes et a planté des arbres dans le jardin.

Le parc a été élaboré par les habitants volontaires, en collaboration avec le pôle de vie des quartiers nord-est, le Latra et le rotary club. Des élèves en bac pro au lycée Lemonnier ont choisi les plantes, en partenariat avec les espaces verts de la ville.

