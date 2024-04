Caen. La distribution gratuite des pontes de coccinelles débute bientôt

C'est une tradition à Caen, depuis 1984. Chaque année, les habitants qui le souhaitent sont invités à se rendre au Jardin des plantes pour récupérer des pontes de chrysopes et de coccinelles. Cette distribution est précieuse pour les jardiniers en herbe, puisque ces insectes permettent de lutter contre les pucerons. Encore un peu de patience toutefois, puisqu'il faudra attendre le vendredi 26 avril. Le rendez-vous sera ainsi fixé chaque vendredi de 9h30 à 12h30. A noter que tous les Caennais, mais aussi Calvadosiens et plus largement Normands sont invités. C'est gratuit, sans besoin de réserver, mais toujours dans la limite des stocks disponibles. Ce 26 avril, un atelier "à la découverte des coccinelles" est aussi proposé entre 10h et 12h.