Caen. Distribution de coccinelles au Jardin des plantes : "On sensibilise sur la biodiversité"

Marie Brunet est animatrice au Jardin des plantes de Caen et responsable de la distribution de coccinelles, chaque vendredi de 9h30 à 12h30.

Quel est l'objectif de cette distribution ?

"L'idée est de sensibiliser le grand public à la protection biologique. Les coccinelles sont des prédateurs naturels dans les jardins, qui aident les jardiniers et permettent de maîtriser les populations d'espèces indésirables. C'est pour ça que la ville donne des œufs de coccinelles, pour qu'ensuite les larves aillent commencer à manger les pucerons. Il faut impérativement avoir des pucerons chez soi, car c'est leur nourriture. L'autre objectif est d'informer et de sensibiliser sur toute cette biodiversité, qui rend les jardins tellement vivants."

Comment s'occupe-t-on de ces œufs ?

"On distribue des boîtes avec des languettes de papiers sur lesquelles il y a des œufs. Ensuite dès que les œufs commencent à être noirs et à éclore (au bout de trois ou quatre jours), on place la languette sur les feuilles, au plus proche des pucerons."

C'est une distribution historique ?

"Cela fait 40 ans que la ville de Caen propose cette distribution de coccinelles. D'année en année, on a des fréquentations qui augmentent, il y a de plus en plus de personne intéressées. La distribution est gratuite, il y a environ 30 œufs par boîte. La seule condition est d'avoir des pucerons sinon les larves meurent de faim."

Quelles sont vos autres actions ?

"On contribue à notre niveau à sensibiliser le grand public sur les coccinelles, mais aussi plus largement sur la biodiversité, en proposant tout au long de l'année différentes activités autour de la faune et la flore."